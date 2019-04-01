Тюменские автобусы продолжат зеленеть

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

46 % пассажирского транспорта Тюмени имеют единую цветовую гамму. К 2020 году не менее половины автобусов позеленеют, сообщает администрация города.

Средний возраст тюменских автобусов составляет 4,5 года, при этом парк постоянно обновляется.

"В автопарке стало больше автобусов особо большого и среднего класса – 655 единиц. При обновлении подвижного состава уделяется внимание комфорту, - рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.- В 2018 году в ТПАТП № 1 завершена начавшаяся годом раньше поставка 166 новых автобусов, в том числе 107 дизельных ЛиАЗов большого класса, 10 автобусов, работающих на природном газе, один электробус. В 2019 году в рамках планового обновления подвижного состава ТПАТП № 1 приобрело 42 новых автобуса большого класса марки ЛиАЗ. Они оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов, встроенными терминалами безналичной оплаты проезда".

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

В январе 2018 года безналичный способ оплаты проезда использовали 24 % пассажиров, в декабре – 45 % от общего потока, в марте 2019 – 61 %.

В 2018 году городские маршрутные автобусы перевезли около 150 млн пассажиров. По выделенным полосам для маршрутных транспортных средств, протяженность которых в городе 22 км, тюменцам удается быстрее добраться в нужный пункт в "час пик". Благодаря новой пятикилометровой полосе сократили время в пути пассажиры маршрутов, курсирующих по ул. Профсоюзной.