Пожарные борются c огнем на трех домах в деревне Плеханова

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сигнал о возгорании жилого трехэтажного дома на ул. Кооперативной в деревне Плеханова поступил в 12 часов 48 минут 23 апреля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"На момент прибытия пожарных огнем был охвачен не только дом, откуда поступил сигнал, но и начали гореть два, стоящих рядом дома. Борьба с возгоранием продолжается", - сообщил он.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Площадь пожара в общей сложности составляет 500 кв. метров.

В ликвидации возгорания участвуют 40 огнеборцев и 17 единиц техники. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Анжела Лебедева