Сирень "Великая Победа" расцветет в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Маршал Жуков", "Маршал Василевский", "Капитан Гастелло", "Валентина Гризодубова" и "Великая Победа" – названия сортов сирени, которые высадят участники патриотической акции "Сирень Победы" в Тюменской области с 20 апреля по 22 июня.

Озеленение приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победный май ассоциируется с чувством радости, гордости, счастья, с ароматом цветущей сирени, считают организаторы. Участниками могут стать детские и молодежные объединения, ветеранские организации и трудовые коллективы.

Готовятся к высадке кустарников жители Заводоуковского городского округа. По словам специалиста по работе с молодежью Центра развития детей и молодежи Ирины Третьяковой, на добровольной основе к акции присоединяются представители ТОСов, организаций и администраций и все желающие. Саженцы приобретают самостоятельно.

Учредителем акции выступает департамент по спорту, физической культуре и дополнительному образованию Тюменской области.

Ирина Ромашкина