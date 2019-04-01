  • 28 апреля 201928.04.2019воскресенье
  • USD64,7053
    EUR72,0882
  • В Тюмени 0..-2 С 7 м/с ветер северо-восточный

Сирень "Великая Победа" расцветет в Заводоуковске

Общество, 11:14 28 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Маршал Жуков", "Маршал Василевский", "Капитан Гастелло", "Валентина Гризодубова" и "Великая Победа" – названия сортов сирени, которые высадят участники патриотической акции "Сирень Победы" в Тюменской области с 20 апреля по 22 июня.

Озеленение приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победный май ассоциируется с чувством радости, гордости, счастья, с ароматом цветущей сирени, считают организаторы. Участниками могут стать детские и молодежные объединения, ветеранские организации и трудовые коллективы.

Готовятся к высадке кустарников жители Заводоуковского городского округа. По словам специалиста по работе с молодежью Центра развития детей и молодежи Ирины Третьяковой, на добровольной основе к акции присоединяются представители ТОСов, организаций и администраций и все желающие. Саженцы приобретают самостоятельно.

Учредителем акции выступает департамент по спорту, физической культуре и дополнительному образованию Тюменской области.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Великая Отечественная война , Победа , сирень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 28.04.2019Сирень "Великая Победа" расцветет в Заводоуковске
10:13 28.04.2019В госпитале для ветеранов войн началась подготовка к 9 Мая
09:15 28.04.2019Тюменцам предлагают поддержать авторов лучших фото в конкурсе МЧС России
08:24 28.04.2019Тюменцы могут присоединиться к флешмобу #спасибоскорая72