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Жительница Мегиона украла у матери золото и деньги

Происшествия, 15:05 24 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, укравшую золото и деньги, задержали в Мегионе, сообщает УМВД России по Югре.

В дежурную часть обратилась жительница города, у которой из квартиры пропали золотые украшения и 150 тыс. рублей. Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 35-летняя ранее судимая за аналогичные преступления, безработная дочь пострадавшей.

Накануне происшествия мать продала автомобиль, вырученные деньги положила в сейф. Ночью дочь взяла ключ от сейфа и похитила деньги. Также злоумышленница прихватила пять золотых колец и пару сережек. Подозреваемая попыталась уехать на поезде в Казань, но была задержана сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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# кража , Мегион , родственники

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