Жительница Мегиона украла у матери золото и деньги

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, укравшую золото и деньги, задержали в Мегионе, сообщает УМВД России по Югре.

В дежурную часть обратилась жительница города, у которой из квартиры пропали золотые украшения и 150 тыс. рублей. Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 35-летняя ранее судимая за аналогичные преступления, безработная дочь пострадавшей.

Накануне происшествия мать продала автомобиль, вырученные деньги положила в сейф. Ночью дочь взяла ключ от сейфа и похитила деньги. Также злоумышленница прихватила пять золотых колец и пару сережек. Подозреваемая попыталась уехать на поезде в Казань, но была задержана сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.