Жительница Мегиона украла у матери золото и деньги
Женщину, укравшую золото и деньги, задержали в Мегионе, сообщает УМВД России по Югре.
В дежурную часть обратилась жительница города, у которой из квартиры пропали золотые украшения и 150 тыс. рублей. Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 35-летняя ранее судимая за аналогичные преступления, безработная дочь пострадавшей.
Накануне происшествия мать продала автомобиль, вырученные деньги положила в сейф. Ночью дочь взяла ключ от сейфа и похитила деньги. Также злоумышленница прихватила пять золотых колец и пару сережек. Подозреваемая попыталась уехать на поезде в Казань, но была задержана сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.