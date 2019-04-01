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В Югре участники банды похитили тринадцать километров медного кабеля

Происшествия, 13:59 24 апреля 2019

УМВД России по Югре | Фото: УМВД России по Югре

Организованную группу, специализирующуюся на хищении медного кабеля, задержали в Пыть-Яхе, сообщает УМВД России по Югре.

На территории производственной базы полицейские задержали злоумышленников, похитивших 13 тыс. метров медного кабеля. Организации был причинен материальный ущерб на 1 млн 250 тыс. рублей. Трое из задержанных являются местными жителями, четвертый - вахтовик.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного штрафа.

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# хищение , Югра

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