В Югре участники банды похитили тринадцать километров медного кабеля

| Фото: УМВД России по Югре | Фото: УМВД России по Югре

Организованную группу, специализирующуюся на хищении медного кабеля, задержали в Пыть-Яхе, сообщает УМВД России по Югре.

На территории производственной базы полицейские задержали злоумышленников, похитивших 13 тыс. метров медного кабеля. Организации был причинен материальный ущерб на 1 млн 250 тыс. рублей. Трое из задержанных являются местными жителями, четвертый - вахтовик.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного штрафа.