Ровесница Победы о своих родителях, войне и делах в мирное время

| Фото: из семейного архива | Фото: из семейного архива

Они встретились 75 лет назад: апрель 1944, освобождение Украины. Дмитрий Носов форсировал в составе батареи дивизиона Днестр у д. Журы. Красавица-связистка Рая Гончар прибыла в пополнение в полк с еще двенадцатью боевыми подругами. Они больше не расставались. Лишь однажды разлучила влюбленных та, что идет рука об руку с жизнью. Но уже несколько лет, как они снова вместе, теперь уж точно навсегда.

Как венец единственной любви родилась в знаменательный 45-й их Людочка, ровесница Победы. 12 апреля ей исполнилось 74 года. Сегодня с уважаемой Людмилой Дмитриевной Ивановой мы говорим о наследии прошлого, о поступках, о жизни и смерти, о делах, которые дали жизнь всем нам, а совершали их наши отцы, деды, матери и бабушки.

… В Тюменскую область семья деда Людмилы Дмитриевны переехала из центральной России. Они не были сосланными, просто переселенцы. Обосновались в д. Вагина Аромашевского района. Там Иван Александрович Носов создал крепкую семью. Две дочери и пять сыновей, один из которых Дима. Старшие братья, как подросли, работали до коллективизации у богатых мужиков. Трудился и Дима во время школьных каникул.

А школа - это отдельная тема. Учиться довелось не сразу, а только в 9 лет начал, как достались от выросшего старшего брата сапожонки. Раньше ходить не в чем было. А топать было не близко. Своей начальной школы в деревне не было, а потому ежедневно 2,5 км туда и обратно до Кармацкой. А потом была школа в райцентре. Аромашево в 15 км, поэтому неделю жил там, но в выходные в любую погоду, как штык, был у родителей.

Освоив грамоту, в каникулы Дима работал учетчиком на полях. И тогда говорили, и сейчас повторяет его дочь Людмила Дмитриевна: он был весь в отца. Спокойный, волевой, не по годам мудрый. Видна порода, говорят про таких.

Годы шли, рос Дима, и вот уже за спиной Ишимское педагогическое училище, учительские курсы в Омске, в руках профессия – преподаватель истории и Конституции. В 1939 году юношу призвали в армию, служил в гаубично-артиллерийском полку под командованием легендарного В. И. Гоффе в Забайкалье. В 1941 году он должен был демобилизоваться…

… В то трагическое для мира 22 июня полк Дмитрия разместился было на футбольном поле, предстояла игра, которой так и не случилось… Носову почти сразу присвоили звание младшего лейтенанта, поскольку еще в школе он преподавал огневую подготовку, в 1942 году отобрали в 116 стрелковую дивизию. В ее-то составе и нюхнул пороху молодой человек. За его плечами битвы под Москвой и за Сталинград, Курская дуга, освобождение Украины. Множество раз подвергался он смертельной опасности, но судьба хранила Диму. Пули бывало пролетали у виска в буквальном смысле. Однажды рядом упал снаряд. Верная смерть. Но он не разорвался.

Спустя десятилетия писатель Михаил Алексеев напишет письмо президенту Путину: "…Из Сталинградского сражения выйти живым – это противоестественно, а погибнуть в нем – это почти неизбежно…". Старлей Дмитрий Носов даже не был ранен.

Эту маленькую фотографию Дмитрий Носов нашел во время освобождения Румынии. Ее носил он в гимнастерке у сердца, как талисман. | Фото: из семейного архива Эту маленькую фотографию Дмитрий Носов нашел во время освобождения Румынии. Ее носил он в гимнастерке у сердца, как талисман. | Фото: из семейного архива

… А в это время на малой родине ковал Победу в тылу отец. Иван Александрович Носов стал первым председателем колхоза – орденоносцем в Аромашевском районе. Свою работу и колхозников, оставшихся стариков, женщин и детей, выстроил он так, чтобы зерна, хлеба, молочной продукции как можно больше отправить на фронт.

Так и летело военное время. Старший брат Дмитрия сгинул на фронтовых дорогах. О судьбе его неизвестно ничего, сколько бы потом запросов не рассылалось.

Но молодость в любые времена остается молодостью. И в 1944 году Дима влюбился. Навсегда поразила его сердце красавица Рая, прибывшая в его полк связисткой. Во время освобождения Украины многие местные девушки освоили эту профессию и ушли помогать в борьбе с врагом.

| Фото: из семейного архива | Фото: из семейного архива

Дима и Рая были вместе до конца. Первой ушла она, не дожив до золотой свадьбы два дня.

Но тогда, в 1944-м, как ни странно звучит, жизнь только начиналась. Впереди были потери боевых друзей, радость Победы, потом еще война с Японией… Параллельно с этим шла своя личная семейная жизнь. Родились дети. Сначала Людочка, потом Юра.

Раиса и Дмитрий Носовы с детьми Людмилой и Юрием | Фото: из семейного архива Раиса и Дмитрий Носовы с детьми Людмилой и Юрием | Фото: из семейного архива

Но ненадолго вернемся на Украину. Это штрих к семейному портрету. Раечкина мама во время фашистской оккупации совершила героический поступок, хочется рассказать о нем. Известный факт, как фашисты угоняли деревенскую молодежь по своим лютым лагерям. Хотя бы одну душу не удалось загубить благодаря Раисиной маме, бабушке Людмилы Дмитриевны. Женщина спрятала бедняжку в русской печи. Нетопленой, конечно. Заслонку закрыла, не заметили враги девушку. Что было, если б такое раскрылось, даже предполагать не хочется!

…А у Дмитрия Ивановича Носова сложилась богатейшая биография. Было много переездов у семьи, пока не осели в Тюмени. Где бы ни проживал воин-освободитель, везде руководящую должность занимал. Был и секретарем райкома, и лектором, заведовал Домом политпросвещения, руководил Домом дружбы народов в областном центре, в разные годы был избран председателем городского и областного советов ветеранов. И везде всегда видел соль земли, сеял вокруг себя добро, не оглядываясь, кто перед ним, - болгарин или грузин, украинец или американец, чех или финн.

Дочка выросла под стать отцу. В молодости работала воспитателем в пионерском лагере "Красная гвоздика", очень любила с детьми и подростками заниматься. Походы с ночевкой, рыбалка, костер, веселые игры, всему незатейливому, но такому светлому и важному могла научить она ребят. Она умела обратить внимание и на вкус ухи из общего чана и на каплю росы на рассвете, любоваться на который учила своих подопечных. Сегодня Людмила Дмитриевна на общественных началах трудится в том же совете ветеранов, который когда-то возглавлял ее отец. Она организует встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной, бывшими узниками концлагерей и тружениками тыла. Зачем ей это? Да еще бесплатно (не модно нынче так работать). "А кто, если не мы?", - спрашивает она саму себя. Детям нужно простое понятное добро, и пока в силах нести его такие люди, как Людмила Дмитриевна и другие, они это делают.

Дмитрий Иванович Носов, герой Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тюмени. | Фото: из семейного архива Дмитрий Иванович Носов, герой Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тюмени. | Фото: из семейного архива

P. S. Дмитрий Иванович Носов ушел из жизни, справив 90-летие. Семья верит, что там, где он сейчас, он счастлив. Конечно, со своей Раечкой. А на Земле он успел сделать немало. И среди этого немало – известный всем тюменцам мемориал. Это особое место с 29-метровой свечой, которую удалось зажечь в память о более шести тысячах воинов, благодаря горячему сердцу майора Носова, орденоносца, видевшего пылающий Сталинград.

Евгения Тенегина