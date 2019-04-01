Герои тыла: земский врач

| Николай Сушков. Фото из архива музея ТюмГМУ | Николай Сушков. Фото из архива музея ТюмГМУ

Волею судьбы Николай Васильевич Сушков оказался в Тюмени. Судьбы, которую он сам себе избрал и которой был верен до последнего вздоха.

Родился он совсем не в Сибири. Уроженец (1885 г.) с. Кадам Вятской губернии в 1910 году окончил с отличием медицинский факультет Казанского университета. Затем он вернулся на малую родину, где трудился земским доктором. Разумеется, на месте ему пришлось быть и хирургом, и травматологом, и акушером, и окулистом…

В 1914 году его мобилизовали в царскую армию. Он стал помощником дивизионного врача 73 дивизии, а затем главным врачом полевого перевязочного отряда 73 пехотной дивизии на германском фронте. За службу в это время Николай Сушков награжден Орденом Святого Станислава.

Через год, точнее, с мая 1915 года, по собственному желанию он перешел в 406 запасной госпиталь, где служил три года, до февраля 1918 года, в качестве старшего ординатора-хирурга. Одновременно (в 1917 году) Сушков прослушал курсы усовершенствования по хирургии для фронтовых хирургов в Петрограде. Тогда он и не догадывался, как пригодятся эти знания и последующий за ними практический опыт в годы Великой Отечественной войны.

В августе 1919 года мобилизовался в Красную Армию в г. Уржуме. Ему было 34 года, и он служил старшим ординатором, главным врачом, консультантом-хирургом в госпитале Красного Креста. С этим госпиталем он и прибыл в Тюмень вместе с частями Красной Армии, сражавшейся с Колчаком в конце декабря 1919 года. Наряду с работой в госпитале Николай Васильевич трудился в хирургическом отделении городской больницы. С 1921 года после демобилизации он заведовал этим отделением. В 1923 году Сушков открыл хирургическое отделение в железнодорожной больнице, затем - в больнице Водников.

С началом войны и по 1944 год Николай Васильевич Сушков был начмедом и ведущим хирургом эвакогоспиталя № 1500, не прекращая консультативной работы в городской больнице.

Раненые стали поступать с двадцатых чисел июля. Госпиталь № 1500 стал главным сортировочным, он вел прием раненых и распределял в зависимости от характера травм. Во время боев под Москвой осенью 1941 года он сразу оказался переполненным. Тогда для него освободили помещения на ул. Нагорной, 2, ул. Луначарского, 20 (вечерняя школа), два общежития пединститута на ул. Казанской (здания не сохранились). В феврале 1943 года госпиталь № 1500 был отправлен на фронт, так как войска перешли в наступление и госпиталь должен был быть ближе к фронту.

Одна из знаменитейших операций Николая Сушкова – извлечение осколка из сонной артерии раненого бойца. У 28-летнего парня шансов практически не было. Но после невероятной операции Сушкова он не просто выжил, но и вернулся в свою часть. Позже говорили, что из Новосибирска приезжал профессор Ферсман, который отметил, что из тысячи таких пациентов после операции только один остается жить.

Николай Васильевич успевал трудиться по многим направлениям. Даже в тяжелейших военных условиях, когда шли операции за операциями, он преподавал студентам Кубанского медицинского института, эвакуированного в Тюмень в декабре 1942 года.

С помощью ученых и преподавателей этого вуза, которые сразу приступили к практической работе, была налажена служба переливания крови. Врачи города призывали вступить в ряды доноров. Николай Сушков читал лекции на эту тему, которые сопровождал кинолентой, ведь для лечения раненых требовалось много крови. Вскоре насчитывалось уже 50 доноров. Многие врачи и медицинские сестры давали свою кровь раненым в часы работы в госпитале по экстренной необходимости и, сдав кровь, оставались на своем рабочем месте.

В течение года, пока Кубанский медицинский институт находился в Тюмени, его персонал продолжал лечебную, педагогическую и воспитательную работу по подготовке врачей. В конце учебного года государственная экзаменационная комиссия выпустила 38 человек с дипломом врача, из них четырех - с отличием.

После войны хирург Сушков работал заведующим хирургическим, затем травматологическим отделением Тюменской областной больницы до выхода на пенсию в декабре 1957 года, главным хирургом в онкодиспансере. Долгие годы Николай Васильевич исполнял обязанности главного хирурга Тюменской области. Широко применял пластические восстановительные операции в лечении раненых, хирургические методы при лечении туберкулеза легких. А в 1956 году была выполнена первая билобэктомия на легких и пневмонэктомия при раке.

За свой самоотверженный труд в госпиталях доктор был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".

Заслуженный врач РСФСР прожил 77 лет. Из 48 лет врачебной деятельности 38 лет проработал в Тюмени и Тюменской области. Николай Васильевич Сушков был тружеником-героем. Он делал все, чтобы поскорее снова поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй. Ему и еще одному знаменитому тюменскому хирургу Павлу Сазонову посвятил свою книгу "Моя фронтовая лыжня" житель Эстонии Геннадий Генрихович Городник. Врачи спасли его от ампутации.

Материал собран с помощью музея Тюменского государственного медицинского университета.

P. S. Проект "Герои тыла" рассказывает на страницах информационного агентства "Тюменская линия" о людях, которые жили и работали в Тюменской области в годы войны. Эти воспоминания, которыми сейчас далеко не все могут поделиться, не испытывая страданий, поведают нам о том, как и чем жили во время войны и немного позже, как женщины и дети боролись за Победу в тылу врага, чем жертвовали, на что надеялись и как не переставали верить и находить маленькие радости и большое счастье. Вопреки и чтобы помнили!

Евгения Тенегина