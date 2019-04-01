Первая ипотечная ярмарка Запсибкомбанка в Тюмени прошла успешно

Возможность выбрать подходящий вариант жилья и в новостройке, и на вторичном рынке была предоставлена на первой ипотечной ярмарке, которая состоялась в Запсибкомбанке 19-20 апреля. В ней приняли участие не только застройщики, но и риелторские агентства Тюмени.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, главный бонус прошедшей ярмарки – сниженная ставка по ипотеке Запсибкомбанка – 10% годовых на готовое жилье и 10,1% годовых на строящееся жилье, а также тот факт, что ставка действовала для всех клиентов вне зависимости, получает клиент зарплату на карту Запсибкомбанка или нет.

Тех, кто не смог попасть на мероприятие, Запсибкомбанк ждет 26 и 27 апреля в Ипотечном центре на ул. Республики, 156/1 или ближайшем к вам офисе банка в г. Тюмени в соответствии с режимом его работы.

В дни ипотечной ярмарки клиентов ожидают новые возможности: специальная ставка от 10% по ипотеке для всех посетителей; принятие решения по заявке в короткие сроки; консультации по ипотеке под маткапитал, молодым семьям, с бюджетным сертификатом и другими льготами; скидки от застройщиков и агентств недвижимости.

"Первые дни ипотечной ярмарки, 19 и 20 апреля, оказались особенно полезными для тех, кто планировал получить подробные консультации профессионалов разных направлений в один день и в одном месте. В итоге заявки на ипотеку подали в два раза больше клиентов, чем обычно. Поэтому мы продолжаем ипотечную ярмарку и ждем вас 26 и 27 апреля в Ипотечном центре на Республики, 156/1, где вы сможете получить консультации как застройщиков, агентств недвижимости, так и кредитных специалистов Запсибкомбанка, которые подробно расскажут об использовании маткапитала, бюджетного сертификата и других льгот и примут заявку на ипотеку под 10% годовых. Если вам удобнее посетить другой офис, то заявку на ипотеку со сниженной ставкой у вас примут в любом офисе банка", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Консультации в Ипотечном центре Запсибкомбанка от представителей агентств недвижимости будут проводиться 26 апреля с 10:00 до 17:00; по объектам недвижимости от представителей застройщиков – 27 апреля с 10:00 до 17:00.