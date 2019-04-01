Тюменцы в Берлине поборются за награды Кубка Европы по дзюдо

| Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Тюменские спортсмены Джавад Гусейнов и Любовь Орлова будут бороться за медали Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Соревнования стартуют в Берлине 27 апреля. Турнир обещает быть одним из самых многочисленных по количеству участников, на данный момент заявлены около 650 спортсменов из 33 стран мира.

Джавад Гусейнов представит весовую категорию до 90 кг, а Любовь Орлова – более 70 кг. Оба дзюдоиста являются победителями первенства страны 2018 года, а также победителями и призерами аналогичных Кубков Европы в данной возрастной категории.