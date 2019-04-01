Пострадавшего в ДТП на трассе Тюмень - Омск оперируют в ОКБ №2

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Пострадавшего в ДТП на трассе Тюмень - Омск оперируют в тюменской ОКБ №2, сообщает областной департамент здравоохранения.

Напомним, столкновение автобуса, выполнявшего рейс "Тюмень-Аромашево" с грузовым автомобилем произошло в 10 часов 10 минут 24 апреля. По предварительной версии Госавтоинспекции, грузовик выезжал со второстепенной дороги на главную.

Всего на месте ДТП работали три бригады скорой помощи. К медикам обратились шесть человек. Двое после осмотра отказались от медицинской помощи.

У ребенка 2018 года рождения диагностированы ссадины и ушибы, у 25-летнего молодого человека не подтвердилась черепно-мозговая травма, у него диагностированы ссадины и ушибы. Еще у одной пострадавшей также не подтвердилось подозрение на сотрясение головного мозга.

Один пострадавший госпитализирован в ОКБ №2 с переломом бедра и рваными ранами, на данный момент его оперируют.

Николай Ступников