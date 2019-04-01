Более ста тридцати тысяч георгиевских ленточек раздадут жителям региона

| Фото: https://pioner72.ru | Фото: https://pioner72.ru

26 муниципалитетов Тюменской области примут участие в областной патриотической акции "Георгиевская ленточка", которая пройдет с 25 апреля по 9 мая 2019 года, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В 2019 году на территории региона планируется раздать более 137 тыс. лент. Пункты выдачи будут работать на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах, посвященных празднованию Дня Победы.

В День Победы 9 мая тюменцы смогут получить Георгиевскую ленточку во Дворце искусств "Пионер" (ул. Челюскинцев,46) с 11 часов 30 минут до 14 часов 30 минут и у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшихся с войны" с 10 до 15 часов.

В рамках акции в регионе будет организован ряд патриотических мероприятий: уроки памяти о Великой Отечественной войне, литературно-музыкальные композиции и митинги памяти, возложение цветов к обелискам и мемориалам, работа военно-мемориальных команд и тимуровских отрядов и иные мероприятия.

В Тюменской области акция "Георгиевская ленточка" впервые прошла в 2005 году. Ежегодно ее участниками становятся более 50 тыс. жителей региона.