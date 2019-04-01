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Ревнивая тюменка воткнула в сожителя вилку

Происшествия, 12:20 25 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Девушку, обвиняемую в причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился 28-летний местный житель, которому нанесли телесные повреждения.

Сожители в квартире распивали алкоголь. Во время застолья мужчина зашел в социальные сети и начал рассматривать фотографии девушек. Сожительница разозлилась, схватила вилку и нанесла несколько ударов мужчине. Потерпевший позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело. 26-летней девушке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# ревность , сожители

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