Офицеры Росгвардии познакомили тюменских школьников с особенностями службы

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Около 200 старшеклассников приняли участие в профориентационных занятиях в рамках ежегодной акции Росгвардии "День призывника" в Тюмени, сообщает городская администрация.

Школьники познакомились с особенностями службы в войсках национальной гвардии России и узнали о высших учебных заведениях ведомства. Командир роты отдела вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии Никита Пенской рассказал старшеклассникам об истории, служебно-боевых задачах и структуре ведомства.

Гости узнали, какие требования предъявляются к кандидатам на службу, какие социальные гарантии предоставляются сотрудникам и военнослужащим. Также познакомились со специальными средствами защиты, техническим оснащением служебных автомобилей, примерили на себя бронежилеты и каски.