  • 25 апреля 201925.04.2019четверг
  • USD63,9798
    EUR71,7150
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер северный

Офицеры Росгвардии познакомили тюменских школьников с особенностями службы

Общество, 14:43 25 апреля 2019

Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Около 200 старшеклассников приняли участие в профориентационных занятиях в рамках ежегодной акции Росгвардии "День призывника" в Тюмени, сообщает городская администрация.

Школьники познакомились с особенностями службы в войсках национальной гвардии России и узнали о высших учебных заведениях ведомства. Командир роты отдела вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии Никита Пенской рассказал старшеклассникам об истории, служебно-боевых задачах и структуре ведомства.

Гости узнали, какие требования предъявляются к кандидатам на службу, какие социальные гарантии предоставляются сотрудникам и военнослужащим. Также познакомились со специальными средствами защиты, техническим оснащением служебных автомобилей, примерили на себя бронежилеты и каски.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День призывника , Росгвардия , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 25.04.2019Яблоневая аллея появилась у детской поликлиники в Ишиме
15:38 25.04.2019Легенды о тобольских лесах войдут в концепцию озеленения города
15:27 25.04.2019Сильнейшие робототехники соберутся в Тюмени
15:05 25.04.2019Ведущие кардиологи России встретились на медицинском съезде в Тюмени