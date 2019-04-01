Лучшую бригаду скорой выявит конкурс в Тюмени

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Конкурс на самую лучшую бригаду скорой помощи пройдет на подстанции № 3 в Тюмени 26 апреля, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

В нем примут участие четыре врачебные и четыре фельдшерские команды. Уровень знаний и мастерства медики продемонстрируют в трех практических этапах. На первом помощь требуется условному пострадавшему в ДТП и другим участникам происшествия, на втором – человеку при внезапной остановке сердца. Третье задание – новое, по нему необходимо провести внутрикостный доступ пациенту с помощью электродрели и иглы.

Фельдшерские бригады применят для восстановления сердечной и дыхательной деятельности полуавтоматический дефибриллятор и ручной дыхательный аппарат, а врачебные бригады – профессиональный дефибриллятор, автоматический аппарат искусственной вентиляции легких и аппарат для непрямого массажа сердца.

Как рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Игорь Ярков, главное в конкурсе – отработать умения и навыки. "Результат оказания помощи зависит от слаженности работы всех членов бригады. Четко распределенные роли в команде позволяют оперативно проводить сортировку пациентов, быстро ориентироваться даже в самых сложных ситуациях", – сказал он.

Победители городского конкурса представят организацию на областных соревнованиях в мае.