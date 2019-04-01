В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Сургута в Москву

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Незапланированную посадку совершил самолет, летевший из Сургута в Москву, в Тюмени утром 25 апреля. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

"В 8 часов 23 минуты в Тюмени совершил незапланированную посадку самолет, выполнявший рейс 248 Сургут — Москва. По предварительным данным, жителю Сургута 1958 года рождения понадобилась медицинская помощь. Командир экипажа принял решение передать мужчину в медучреждение Тюмени. Самолет благополучно сел. Мужчину увезли в больницу. После этого в 9 часов 13 минут самолет полетел далее по маршруту", — сообщила Ольга Гультяева.

О состоянии пассажира рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Вызов поступил в 8 часов 13 минут. Бригада скорой помощи прибыла в 8 часов 30 минут. Пациента доставили в МСЧ "Нефтяник" с подозрением на неврологическую патологию.

"Сейчас ему оказывают симптоматическая помощь. Дальнейшие заключения и рекомендации будут после получения результатов анализов", — поделилась Александра Малыгина.

Инна Пахомова