Афиша на 26-28 апреля

| Фото: Викуловского Дома культуры | Фото: Викуловского Дома культуры

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет события на ближайшие выходные. Тюменцев ожидают интересные мероприятия - ледовое шоу Ильи Авербуха, спектакль "Молодость", выставки, кинопоказы, мастер-классы и многое другое.

Выставка "Охота и рыбалка. Туризм, спорт, отдых"

Тюменцев ждут: презентации новинок современной техники для рыболовства и охоты, консультации специалистов, показательные выступления от спортивных школ города, интерактивный стенд "Славянское подворье", подарки, призы и многое другое.

Когда: 24 апреля - с 11 до 18 часов, 25-27 апреля - с 10 до 18 часов, 28 апреля - с 10 до 16 часов

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный

Праздник "Ярмарка рукоделия"

Для тюменцев: авторские украшения и пасхальные сувениры, обереги и игрушки, интерьерные куклы и изделия из дерева, керамики, бронзы, а также вязание, плетение, шитье, канзаши, декупаж и многое другое.

Когда: 24-28 апреля с 9 до 20 часов00

Где: ТЦ "О'кей" (ул. Широтная, 199)

Вход свободный!

Спектакль "Молодость"

Спектакль по произведению Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Что случится, если вдруг все женщины одновременно обратят свое пристальное внимание на одного молодого человека? Что случится с любящими этих женщин мужчинами? В этом изящном сочинении много любви: объяснений, переживаний, страданий, а порой и почти водевильных ситуаций.

Когда: 26 апреля в 19 часов

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300-1 тыс. 200 рублей

Спектакль "Бальзаминов"

Спектакль по произведениям Островского. Бальзаминов – совсем не дурачок и незадачливый охотник за приданым. Его мир, в отличие от прагматичной, унылой действительности, населен видениями, фантазиями, снами, какими-то почти космическими картинами. Основной конфликт спектакля – столкновение "другого", творческого видения с устоявшимися стереотипами окружающего мира.

Когда: 26 апреля в 19 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200-450 рублей

Этап Кубка России по скейтбордингу

Ожидается приезд гостей для участия, прорайдеров из Москвы для сотрудничества и невероятное количество мощных трюков. Скейтеры, занявшие места с первого по пятое, получат путевку на финальный этап.

Когда: 27 апреля в 11 часов

Где: SibSub Skatepark (ул. Аккумуляторная, 1/1)

Вход свободный

Концерт преподавателей и студентов ТГИК

Выступят студенты и преподаватели оркестрового дирижирования и народных инструментов. В программе: оркестр русских народных инструментов студентов очной формы обучения.

Когда: 26 апреля в 16 часов

Где: концертный зал Тюменского института культуры (ул. Республики, 2)

Вход свободный

Отчетный концерт "Листая яркие страницы…"

Зрители увидят самые яркие концертные номера и образцы декоративно-прикладного творчества, созданные творческими коллективами ОСП "ДК "Водник".

Когда: 26 апреля в 18 часов

Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)

Вход свободный

Показ фильма "Бешеные Псы" Квентина Тарантино (1991 год)

Фраза про "первый блин комом", а также утверждение, что проба пера не может стать классикой не применимы по отношению к величайшему киноману планеты, гениальному режиссеру и сценаристу Квентину Тарантино.

Его дебютная, малобюджетная картина в начале 90-х перевернула целое направление жанрового, криминального кино. Которое, как тогда все считали, оказалось в творческом тупике. Кино про кучку гангстеров, собравшихся после неудачного ограбления в заброшенном складе на окраине города и пытающихся выяснить, кто их подставил. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 26 апреля в 20 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Арт-терапия: перезагрузка "Должен" на "Хочу"

В детстве от родителей мы часто слышали: - "Ты должен...", "Так нельзя делать…", "Мальчики не плачут…", "Взрослых нельзя перебивать…", "Родители всегда правы…", "Нет высказывания "Не могу" есть только слово "Надо"… Пришло время, мы повзрослели и замечаем, что многие родительские установки живут в нас до сих пор и мешают нам гармонично строить свои отношения, препятствуют пониманию и общению с людьми.

Через арт-терапевтические практики ты осознаешь свои родительские установки, поймешь, что ближе тебе, полученный опыт сможешь применить в своей жизни. В работе будут использованы краски, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пастель. Продолжительность - два часа. Запись по телефону 46-84-09.

Когда: 26 апреля в 18 часов

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 750 рублей

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