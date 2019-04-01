Афиша на 26-28 апреля
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет события на ближайшие выходные. Тюменцев ожидают интересные мероприятия - ледовое шоу Ильи Авербуха, спектакль "Молодость", выставки, кинопоказы, мастер-классы и многое другое.
Выставка "Охота и рыбалка. Туризм, спорт, отдых"
Тюменцев ждут: презентации новинок современной техники для рыболовства и охоты, консультации специалистов, показательные выступления от спортивных школ города, интерактивный стенд "Славянское подворье", подарки, призы и многое другое.
Когда: 24 апреля - с 11 до 18 часов, 25-27 апреля - с 10 до 18 часов, 28 апреля - с 10 до 16 часов
Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)
Вход свободный
Праздник "Ярмарка рукоделия"
Для тюменцев: авторские украшения и пасхальные сувениры, обереги и игрушки, интерьерные куклы и изделия из дерева, керамики, бронзы, а также вязание, плетение, шитье, канзаши, декупаж и многое другое.
Когда: 24-28 апреля с 9 до 20 часов00
Где: ТЦ "О'кей" (ул. Широтная, 199)
Вход свободный!
Спектакль "Молодость"
Спектакль по произведению Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Что случится, если вдруг все женщины одновременно обратят свое пристальное внимание на одного молодого человека? Что случится с любящими этих женщин мужчинами? В этом изящном сочинении много любви: объяснений, переживаний, страданий, а порой и почти водевильных ситуаций.
Когда: 26 апреля в 19 часов
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300-1 тыс. 200 рублей
Спектакль "Бальзаминов"
Спектакль по произведениям Островского. Бальзаминов – совсем не дурачок и незадачливый охотник за приданым. Его мир, в отличие от прагматичной, унылой действительности, населен видениями, фантазиями, снами, какими-то почти космическими картинами. Основной конфликт спектакля – столкновение "другого", творческого видения с устоявшимися стереотипами окружающего мира.
Когда: 26 апреля в 19 часов
Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200-450 рублей
Этап Кубка России по скейтбордингу
Ожидается приезд гостей для участия, прорайдеров из Москвы для сотрудничества и невероятное количество мощных трюков. Скейтеры, занявшие места с первого по пятое, получат путевку на финальный этап.
Когда: 27 апреля в 11 часов
Где: SibSub Skatepark (ул. Аккумуляторная, 1/1)
Вход свободный
Концерт преподавателей и студентов ТГИК
Выступят студенты и преподаватели оркестрового дирижирования и народных инструментов. В программе: оркестр русских народных инструментов студентов очной формы обучения.
Когда: 26 апреля в 16 часов
Где: концертный зал Тюменского института культуры (ул. Республики, 2)
Вход свободный
Отчетный концерт "Листая яркие страницы…"
Зрители увидят самые яркие концертные номера и образцы декоративно-прикладного творчества, созданные творческими коллективами ОСП "ДК "Водник".
Когда: 26 апреля в 18 часов
Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)
Вход свободный
Показ фильма "Бешеные Псы" Квентина Тарантино (1991 год)
Фраза про "первый блин комом", а также утверждение, что проба пера не может стать классикой не применимы по отношению к величайшему киноману планеты, гениальному режиссеру и сценаристу Квентину Тарантино.
Его дебютная, малобюджетная картина в начале 90-х перевернула целое направление жанрового, криминального кино. Которое, как тогда все считали, оказалось в творческом тупике. Кино про кучку гангстеров, собравшихся после неудачного ограбления в заброшенном складе на окраине города и пытающихся выяснить, кто их подставил. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 26 апреля в 20 часов
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей
Арт-терапия: перезагрузка "Должен" на "Хочу"
В детстве от родителей мы часто слышали: - "Ты должен...", "Так нельзя делать…", "Мальчики не плачут…", "Взрослых нельзя перебивать…", "Родители всегда правы…", "Нет высказывания "Не могу" есть только слово "Надо"… Пришло время, мы повзрослели и замечаем, что многие родительские установки живут в нас до сих пор и мешают нам гармонично строить свои отношения, препятствуют пониманию и общению с людьми.
Через арт-терапевтические практики ты осознаешь свои родительские установки, поймешь, что ближе тебе, полученный опыт сможешь применить в своей жизни. В работе будут использованы краски, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пастель. Продолжительность - два часа. Запись по телефону 46-84-09.
Когда: 26 апреля в 18 часов
Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 750 рублей