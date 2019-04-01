Подозреваемого в разбойном нападении на сургутянку задержали через тринадцать лет

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Гражданина Грузии, обвиняемого в разбойном нападении на жительницу Сургута, задержали спустя 13 лет, сообщает прокуратура Югры.

Мужчина разыскивался правоохранительными органами России для привлечения к уголовной ответственности за разбойное нападение на жительницу Сургута, совершенное в августе 2004 года. Подозреваемый от следствия скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года его задержали на территории Польши.

Генеральная прокуратура РФ направила запрос о выдаче злоумышленника, который в апреле 2019 года удовлетворен. В ближайшее время мужчина будет передан в Россию для привлечения к уголовной ответственности.