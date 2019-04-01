Восемь водных маршрутов просубсидируют на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Восемь социально значимых водных маршрутов будут субсидировать на Ямале в 2019 году. Перевозчики на предстоящую навигацию определены, передает ИА "Север-Пресс".

"На сегодняшний день путем конкурсных отборов определены перевозчики. Это ИП Э. М. Думанищев и АО "Северречфлот". В этом году в связи с увеличением цен на топливо повысился тариф на пассажирские перевозки в среднем от 6% до 10%. Как и в прошлом году, округ продолжит субсидировать социально значимые направления по шести межмуниципальным и двум межрегиональным маршрутам", — cообщает окружная дирекция транспорта.

На днях начнется продажа билетов на сайте перевозчика, а с началом навигации билеты на все указанные маршруты можно приобрести в кассе в здании речного вокзала в Салехарде, в кассах на дебаркадерах, пунктах назначения и непосредственно на судах.

Информацию о расписаниях движения пассажирских судов можно узнать на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и официальном сайте перевозчика.

В 2018 году услугами водного транспорта воспользовались 89 тыс. 665 пассажиров, в том числе на межмуниципальных маршрутах — 58 тыс. 724 человека, на межрегиональных маршрутах – 30 тыс. 941 человек.

На паромной переправе Салехард — Лабытнанги в 2018 году пассажиров перевозили шесть паромных составов, выполнено 22 тыс. 970 рейсов, перевезено 256 тыс. 134 единицы техники.