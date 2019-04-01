Девочка, которая упала с десятого этажа, выписана из больницы

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Девочку-подростка, упавшую с 10 этажа в Тюмени 6 апреля, выписали из больницы 25 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, школьница упала с большой высоты на ул. Амурской в Тюмени вечером 6 апреля. Врачи оказали ей необходимую помощь. Тогда врачи диагностировали у несовершеннолетней серьезную сочетанную травму. В экстренном порядке по жизненным показаниям нейрохирурги провели операцию.

Родные спасенного ребенка поблагодарили врачей за их работу. "Мы даже не знаем имена всех докторов, которые дали шанс жить нашей малышке. И не просто жить, а жить полноценной и обычной жизнью. Была проведена уникальная операция после черепно-мозговой травмы у ребенка. Не знаю медицинских терминов, но, говоря обычным языком, мастера собрали осколки черепа, соединили разорванную вену. И сделали все для спасения пациента", — написали они в благодарности, адресованной докторам.