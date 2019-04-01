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Губернатор рассказал Минстрою о готовности застройщиков к переходу на проектное финансирование

Губернатор, 19:57 26 апреля 2019

фото Главного управления строительства Тюменской области

Александр Моор принял участие в совещании по вопросу перехода строительной отрасли на проектное финансирование, которое в режиме ВКС, провел министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев 26 апреля.

В Тюменской области 162 объекта строятся с привлечением средств дольщиков, из них 35 имеют высокие шансы получить проектное финансирование после первого июля 2019 года. По 105 – строительство продолжится по старым правилам, проектное финансирование им не потребуется.

Губернатор Александр Моор, обозначил несколько объектов, которые отнесены к группе риска. По словам главы региона, ситуация по ним находится на особом контроле. В случае, если эти застройщики не получат проектное финансирование, то будут приняты меры по передаче этих проектов более успешным девелоперам.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , дольщики , Минстрой РФ

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