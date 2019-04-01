Губернатор рассказал Минстрою о готовности застройщиков к переходу на проектное финансирование

фото Главного управления строительства Тюменской области фото Главного управления строительства Тюменской области

Александр Моор принял участие в совещании по вопросу перехода строительной отрасли на проектное финансирование, которое в режиме ВКС, провел министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев 26 апреля.

В Тюменской области 162 объекта строятся с привлечением средств дольщиков, из них 35 имеют высокие шансы получить проектное финансирование после первого июля 2019 года. По 105 – строительство продолжится по старым правилам, проектное финансирование им не потребуется.

Губернатор Александр Моор, обозначил несколько объектов, которые отнесены к группе риска. По словам главы региона, ситуация по ним находится на особом контроле. В случае, если эти застройщики не получат проектное финансирование, то будут приняты меры по передаче этих проектов более успешным девелоперам.