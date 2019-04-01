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Угонщика задержали в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 13:16 27 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя с. Тюнево, управлявшего автомобилем ВАЗ-21102, задержали сотрудники ДПС на 26 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда, сообщает Управление МВД России по Тюменской области. У мужчины 1986 года рождения были явные признаки алкогольного опьянения, что позже доказала проверка на алкотестере. Машина принадлежала другому человеку, а задержанный ранее уже лишен права управления транспортным средством. Правонарушитель доставлен в Нижнетавдинский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, машину злоумышленнику оставила знакомая на ремонт. Гражданин решил покататься, поэтому и воспользовался чужими ключами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения", а также ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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# происшествие , угон

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