Сильные осадки и ветер ожидаются в Тюменской области 28 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Об осторожности на дорогах напоминает водителям региона ФКУ "Уралуправтодор" в связи с неблагоприятными погодными условиями 28 апреля.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Тюменской области ночью ожидаются местами умеренные осадки - снег, мокрый снег. Днем возможны сильные осадки - мокрый снег, дождь. Порывы ветра в отдельных районах до 18 м/с.

Водителям рекомендуется не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров. Выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодными и дорожными условиями. Для исключения случаев наезда на пешеходов необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).