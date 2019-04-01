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Более двухсот школьников участвуют в областных соревнованиях "Школа безопасности"

Общество, 15:28 27 апреля 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

20 школьных команд Тюменской области группы "А" (11-13 лет) и группы "Б" (14-16 лет), в общей сложности более 200 человек, принимают участие в областных соревнованиях "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова. Состязания открылись на базе центра "Аванпост" 26 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В программе соревнований - кросс, комбинированные силовые упражнения, конкурсная программа детского творчества, поисково-спасательные работы в природной среде, в техногенных условиях, пожарная эстафета. Ежедневно судьи будут оценивать организацию быта в полевых условиях каждой команды.

Соревнования завершатся 28 апреля.

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# центр Аванпост

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