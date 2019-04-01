В Ембаево женщина погибла во время пожара

| Фото: МЧС РОссии | Фото: МЧС РОссии

Пожилая женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в с. Ембаево 28 апреля. Горел дом на улице Салихова, сообщили в МЧС Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в 9 часов 8 минут, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель начальника пресс-службы МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.

Горели постройки размерами 14 на 5 кв. метров: баня, гараж и дом. Тушили пожар 11 единиц спецтехники и 27 спасателей.

Пожарные эвакуировали из опасной зоны один газовый баллон. Пострадали и соседние строения - у жилого дома огнем была повреждена крыша.

Возгорание было ликвидировано к 10 часам 39 минутам. В огне погибла пожилая женщина.

Николай Ступников