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Новый сухой фонтан запустят в Тюмени

Общество, 14:54 30 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Холодная погода может скорректировать срок запуска тюменских фонтанов, намеченный ранее на 1 мая. По словам представителей городских управ, фонтаны начнут действовать после установления устойчивой плюсовой температуры.

Новый сухой фонтан будет запущен в сквере Льва Ровнина, он станет пятым фонтаном в Восточном административном округе.

"Специалисты проводят пуско-наладочные работы, остальные фонтаны к работе готовы, ждем соответствующей погоды", - уточнил ведущий инженер ПТО Алексей Кузьмин.

В Центральном административном округе в 2019 году планируется запустить 8 фонтанов, в Ленинском округе их будет 4.

В Калининском округе в ближайшее время планируется включить 3 фонтана. На одном из них, по адресу Червишевский тракт, 15, сейчас проводится работа с сетевыми организациями по подключению электричества.

Ожидается, что тюменские фонтаны будут действовать до 30 сентября, точные сроки зависят от погоды.

Татьяна Ковалева

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# фонтаны

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