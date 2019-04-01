Подозреваемую в наезде на пешеходов задержали росгвардейцы в Ишиме

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Женщину, подозреваемую в наезде на пешеходов, задержали в Ишиме. В ДТП пострадали две местные жительницы, сообщает Росгвардия Тюменской области.

Информация о дорожном происшествии на ул. Герцена в Ишиме поступила в управление Росгвардии из территориального отдела полиции. Виновник с места происшествия скрылся.

Росгвардейцы выехали по указанному адресу и обнаружили двух девушек, одна из которых была без сознания, вторая получила легкие ушибы. Дожидаясь приезда скорой, один из сотрудников оставался с девушками и оказывал им доврачебную помощь.

Его коллеги отправились на поиски подозреваемого. Они опросили свидетелей ДТП, выяснили марку и цвет машины. Патрулируя ближайшие районы, они заметили схожий по описанию автомобиль.

Сотрудники Росгвардии задержали водителя. Им оказалась 26-летняя девушка. Как выяснилось позже, она уже лишалась водительских прав. Правонарушительницу передали сотрудникам полиции, возбужденно уголовное дело.