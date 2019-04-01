В Тюмени осудили владельца интернет-магазина по продаже наркотиков

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Владельца интернет-магазина по продаже наркотиков осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

22-летний уроженец Нягани создал интернет-магазин для продажи наркотиков в Тюмени. Он приобретал через Интернет вещества, фасовал и сбывал их потребителям через тайники. Впоследствии он нанял двух курьеров-закладчиков. Расчет за наркотические средства осуществлялся в биткоинах.

В мае 2018 года закладчики и владелец интернет-магазина были задержаны полицией. Между собой они не были знакомы, общались виртуально. Из тайников, на съемном жилье северянина, а также непосредственно у самих наркодельцов было изъято в общей сложности более 1,5 кг различных веществ.

Северянин признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил молодому человеку 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 15 тыс. рублей в доход государства.

Дело в отношении его сообщников находится на рассмотрении в суде.