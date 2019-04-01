Тюменские кладбища готовят к родительскому дню

| Фото: группы "Тюмень наш дом" VKонтакте | Фото: группы "Тюмень наш дом" VKонтакте

200 контейнеров для мусора установили на четырех действующих кладбищах города. Подрядные организации приводят погосты в порядок накануне Родительского дня, сообщает администрация Тюмени.

Объем вывезенного с Червишевского и Верхнеборского кладбищ мусора общей площадью более 180 га за март и апрель 2019 года составил 614 куб. м.

На всех дорожках и видных местах установлены таблички, призывающие донести мусор до баков, которые есть теперь в каждом секторе, то есть в пешей доступности. Дополнительно по периметру ограждения кладбищ размещены около 500 плакатов о предусмотренной законодательством ответственности за оставление мусора вне урн, контейнеров, контейнерных площадок.

"Мы наполнили баки с водой, чтобы люди могли помыть памятники, очистили все контейнеры для мусора. Его вывоз будет производиться в основном в вечернее время и по мере заполнения, потому что людей будет очень много и днем это делать тяжело", - рассказал директор МКУ "Некрополь" Дмитрий Третьяков.