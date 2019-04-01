На "Спортивный заряд" в Тюмени приходят по семьдесят человек
Около 70 человек приходят на каждую площадку проекта "Спортивный заряд" в Тюмени, сообщает администрация Тюмени.
На Городской площади у администрации собираются около 200 человек. Упражнения выбраны простые, общеразвивающие, включают суставную гимнастику с элементами динамики. 30 апреля на Городской площади их проводила инструктор фитнес-клубов "CityFox & CityFitness" Ксения Яковлева.
"Наша цель – провести не полноценную спортивную тренировку, а взбодрить людей, зарядить их, чтобы они воспряли духом и получили мотивацию на день", — сказал бессменный ведущий зарядки на Городской площади Юрий Петрачук.
Он добавил, что организаторы нацелены не только на жителей того района, в котором проводятся зарядки, но и на трудовые коллективы близлежащих предприятий и учреждений. Они активно приглашают их получить спортивный заряд на ближайшей площадке.
Следующие зарядки пройдут 4 и 5 мая в 9 часов в сквере Комсомольский, экопарке Затюменский и Гилевской роще. А также 7 мая в 8 часов 30 минут – на традиционных площадках "Спортивного заряда".