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На "Спортивный заряд" в Тюмени приходят по семьдесят человек

Спорт, 14:21 30 апреля 2019

из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Около 70 человек приходят на каждую площадку проекта "Спортивный заряд" в Тюмени, сообщает администрация Тюмени.

На Городской площади у администрации собираются около 200 человек. Упражнения выбраны простые, общеразвивающие, включают суставную гимнастику с элементами динамики. 30 апреля на Городской площади их проводила инструктор фитнес-клубов "CityFox & CityFitness" Ксения Яковлева.

из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

"Наша цель – провести не полноценную спортивную тренировку, а взбодрить людей, зарядить их, чтобы они воспряли духом и получили мотивацию на день", — сказал бессменный ведущий зарядки на Городской площади Юрий Петрачук.

из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Он добавил, что организаторы нацелены не только на жителей того района, в котором проводятся зарядки, но и на трудовые коллективы близлежащих предприятий и учреждений. Они активно приглашают их получить спортивный заряд на ближайшей площадке.

Следующие зарядки пройдут 4 и 5 мая в 9 часов в сквере Комсомольский, экопарке Затюменский и Гилевской роще. А также 7 мая в 8 часов 30 минут – на традиционных площадках "Спортивного заряда".

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# зарядка , здоровый образ жизни , ЗОЖ

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