Первомай по-тюменски: парады, аттракционы и шашлыки

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Длинные первомайские выходные – отличная возможность провести время с семьей, ознакомиться с достопримечательностями Тюменской области и поучаствовать в интересных мероприятиях.

Как рассказали в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в День весны и труда в городах пройдут праздничные шествия и концертные программы. Жителей и гостей Тюмени приглашают встретить праздник 1 мая в 10 часов 40 минут на Цветном бульваре. В рамках праздничной программы "Тюмень встречает Первомай" выступят лучшие творческие коллективы города и состоится лотерея от Областного совета профсоюзов. Каждый пришедший на праздник получит в подарок воздушный шар с изображением голубя – символа весны и труда.

В Ялуторовске в этот день торжественно стартует новый сезон в Городском саду. Посетителей ждет 12 аттракционов, детская интерактивная площадка, скейт-площадка, фуд-корт, арт-объекты, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Касса начнет работать в 10 часов.

Заводоуковский культурно-досуговый центр приглашает на бесплатный концерт "Душа России в русской песне", который начнется в ДК "Ритм" 1 мая в 14 часов.

Ишимцы отметят 1 мая шествием трудовых коллективов и организаций. В общий строй встанут сотрудники госучреждений, администраций города и района, профсоюзные лидеры, работники агропромышленного комплекса, ЖКХ, ПАТП, социальной сферы, СМИ, студенты и школьники. Построение колонн начнется на Привокзальной площади в 9 часов 30 минут, в 10 часов будет дан старт движению в направлении стадиона, где состоится представление коллективов и зачитана резолюция митинга.

В Тобольске 3 и 4 мая можно будет посетить показы фильмов о Великой Отечественной войне. Зрителей ждут в ДК "Синтез", начало сеансов в 18 часов, вход свободный. Традиция показа лучших советских и российских художественных фильмов о войне пользуется популярностью в Тобольске.

В тюменском Дворце спорта 4 мая состоится грандиозный концерт группы "Руки Вверх".

А в Ялуторовске в этот день пройдет масштабное народное казачье гулянье "Красная горка". Эстафету от блина-гиганта примет яичница со шкварками, приготовленная из 1 тыс. 500 яиц. Одним из ярких событий "Красной горки" станет фестиваль "Кузнечный посад", на котором зрители смогут увидеть, как по старому кузнечному обычаю мастера молотом из железа добывают огонь и превращают железные заготовки в прекрасные изделия. Начнется праздник на Сретенской площади в 10 часов.

5 мая в тюменской филармонии состоится выдающееся событие в культурной жизни региона – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижера Валерия Гергиева. Выступление пройдет в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля. Интересная программа, сильная харизматичная личность дирижера, фантастическое мастерство музыкантов, неизменно горячий прием зала – этот концерт станет незабываемым событием для каждого посетителя. Стоимость билетов - 800-3000 рублей.

В майские праздники у гостей и жителей Тюмени есть прекрасная возможность посетить аквапарк "ЛетоЛето" по акционному тарифу: четыре часа в аквапарке за 1 тыс. 200 рублей. Билет приобретается и для ребенка, и для взрослого на кассах аквапарка по одной цене. (один билет - один гость, без ограничения возраста). А специально для туристов действует комплексное предложение на майские праздники с аквапарком "все включено".

И, конечно, не обойтись в эти выходные без шашлыков. 1 мая на базе отдыха "Кулига-парк" состоится фестиваль-пикник "Битва шашлыков". Участие бесплатное. Гости посоревнуются в приготовлении и подаче шашлыка, а для детей будет организована развлекательная программа с веселым аниматором и творческие мастер-классы.

На тюменской базе отдыха "Верхний бор" 2 мая можно будет не только искупаться в горячих источниках, но и поучаствовать в открытии шашлычного сезона-2019. Гостей ждет концертная и конкурсная программа, розыгрыш, выставка спортивных машин, творческие мастер-классы и многое другое.