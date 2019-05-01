Тюменские леса будут усиленно патрулировать в майские праздники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Патрулирование лесов в майские праздники будет усилено, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Во время действия запрета на пребывания в лесах, расположенных на территории лесного фонда региона, планируется патрулирование, направленное на ограничение и предотвращение доступа граждан, въезда транспортных средств на лесные участки.

Изданы соответствующие приказы. Разработаны графики патрулирования на срок до 20 рабочих дней, которые уже согласованы с отделами полиции межрайонных отделов МВД России по Тюменской области.

ГКУ ТО "Тюменьлес" разработал подробные маршруты патрулирования лесов с учетом сезонных условий, анализа возникновения лесных пожаров, наличия территорий массового отдыха населения, участков лесного фонда, граничащих с населенными пунктами, садоводческими и дачными некоммерческими объединениями граждан, летними оздоровительными лагерями, санаториями.

Маршруты составлены по каждому лесничеству и содержат информацию о направлении движения, населенных пунктах, лесных кварталах, информация о должностных лицах, участвующих в патрулировании, с присвоением номера маршрута.

Сейчас, согласно указанным графикам, ведется патрулирование лесных участков в целях выявления нарушений и контроля пожарной ситуации.

Напомним, в соответствии с особым противопожарным режимом, введенным 26 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, разжигать мангалы, сжигать мусор, сухую траву, листву и прочее.

О возгораниях в лесу необходимо немедленно сообщать по телефону горячей линии по лесным пожарам: 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает круглосуточно), 62-42-25, через мобильное приложение “Берегите лес” или короткому номеру 112.