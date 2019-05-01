Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем весны и труда

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем весны и труда.

Глава региона отметил, что весенний праздник олицетворяет трудовую солидарность, обновление и надежду на добрые перемены. День весны и труда объединяет людей разных поколений и профессий. 1 мая празднуют все, кто своей ежедневной работой стремится сделать жизнь лучше, а страну еще более процветающей.

"Все, чем по праву гордится Тюменская область, – это результат общих усилий всех тюменцев. Благодаря трудолюбию, энергии и неравнодушию каждого из вас обеспечивается стабильное социально-экономическое развитие региона. Но впереди у нас с вами реализация новых амбициозных проектов и планов. Убежден, вместе мы добьемся всего задуманного и достигнем поставленных целей на благо Тюменской земли!", — сказал Александр Моор.

Глава региона пожелал жителям Тюменской области крепкого здоровья, мира, оптимизма, успехов в созидательном труде и весеннего настроения.