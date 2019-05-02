Студент ТюмГУ награжден медалью Дельфийских игр за настольную игру

| Фото: Дельфийские игры во ВКонтакте | Фото: Дельфийские игры во ВКонтакте

Бронзовую медаль на Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх завоевал студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ. Александр Шулепов разработал настольную игру для детей в возрасте от 9 лет, в которую можно играть всей семьей, сообщает вуз.

Награду тюменец получил в номинации "Защита персональных данных". В ее рамках участники за восемь часов должны были разработать и представить проекты по защите персональных данных несовершеннолетних.

Проекты могли быть любой направленности: технические, образовательные, развлекательные, творческие и т.д. Проекты оценивало жюри из представителей Роскомнадзора, правительства Ростовской области и специалистов в области информационной безопасности.

Александр Шулепов, студент ИМиКН, разработал настольную игру для детей в возрасте от 9 лет, в которую можно играть всей семьей. Игра познакомит детей с основными угрозами, с которыми они могут столкнуться в Интернете, и научит, как правильно их избегать и защищаться от них.