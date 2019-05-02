В Увате работницу магазина накажут за продажу алкоголя несовершеннолетним

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

За продажу алкоголя несовершеннолетним накажут работницу магазина в Увате. Женщине грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В результате проверки в одной из торговых точек полицией был выявлен факт продажи спиртных напитков несовершеннолетнему. Продавец призналась, что знакома с законодательством, но полагалась на визуальную оценку возраста покупателей.

Недобросовестный продавец привлечен к ответственности по ч. 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. За данное деяние гражданке грозит наложение административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей.