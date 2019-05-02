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В Увате работницу магазина накажут за продажу алкоголя несовершеннолетним

Происшествия, 16:17 02 мая 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

За продажу алкоголя несовершеннолетним накажут работницу магазина в Увате. Женщине грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В результате проверки в одной из торговых точек полицией был выявлен факт продажи спиртных напитков несовершеннолетнему. Продавец призналась, что знакома с законодательством, но полагалась на визуальную оценку возраста покупателей.

Недобросовестный продавец привлечен к ответственности по ч. 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. За данное деяние гражданке грозит наложение административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей.

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# полиция , Уват , штрафы

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