В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздничные дни

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок предложил вице-премьеру Максиму Акимову депутат Госдумы Василий Власов.

Как пояснил политик, ни для кого не секрет, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение. Одним из таких периодов является начало майских праздников, когда большое количество людей выезжают из города, сообщают РИА Новости.

"Наиболее парадоксальным является тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период и огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения", - отметил он.