В России появится уникальный роботизированный подводный комплекс

Архивное фото | Фото: Институт океанологии имени Ширшова РАН, https://ocean.ru/ Архивное фото | Фото: Институт океанологии имени Ширшова РАН, https://ocean.ru/

Подводный роботизированный комплекс, состоящий из беспилотного судна и робота, которым можно управлять через интернет, разрабатывают Институт океанологии имени Ширшова РАН и российская компания "Подводная робототехника".

Как сообщают РИА Новости, инновационный комплекс предполагает несколько возможных режимов работы, помимо интернет-соединения, в том числе через радиоканал в пределах радиовидимости и спутниковую связь. От выбранного механизма будет зависеть предельное расстояние между оператором и комплексом.

"Существуют телеуправляемые комплексы - оператор сидит на лодке или на берегу и управляет по кабелю роботом, есть надводные безэкипажные суда, которые перемещаются самостоятельно по заданной траектории. Здесь все соединено. Комплекс может находиться где угодно, по команде оператора по радиоканалу или через спутник подводный аппарат спускается в воду, человек, находясь в режиме удаленного доступа в любой точке земного шара, может проводить подводные съемки и обследования", - пояснил замдиректора компании-разработчика Евгений Шерстов. По его словам, в мире таких еще комплексов еще нет.

Беспилотный катамаран с гидроакустическими приборами будет соединен кабелем длиной до 300 метров с роботом-дроном, оборудованным фотовидеокамерой и рядом датчиков. Он получил название "Гном". Действующий макет уже готов. Применяться новый комплекс может при осмотре озер, заливов, где нет сильного волнения, может проводить съемку дна и искать, к примеру, затонувшие машины на Байкале, провалившиеся под лед. Технология применима, в том числе, для подводной археологии, а также для осмотра подводной части судов, буровых установок. Доставляться к месту поисков комплексы могут как с судов, так и с берега.

Заведующий отделом подводной робототехники Института океанологии Борис Розман рассказал, что одобрение рабочей группы "Маринет" уже получено, разработчики планируют подавать заявку в Фонд Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) на финансирование для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.