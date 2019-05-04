МФК "Тюмень" уступил "Норильскому никелю"

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

В первой встрече четвертьфинала чемпионата российской мини-футбольной суперлиги тюменцы 3 мая дома уступили "Норильскому никелю" со счетом 3:5, сообщает МФК "Тюмень".

"Игра на самом деле была хорошая, зрелищная. "Плей-офф" в очередной раз показывает, что за ошибки соперник всегда наказывает. Хочу ребят поблагодарить за эту игру. У нас есть силы, желание выйти с честью из этой ситуации, есть время подумать, восстановиться и выйти с удвоенной энергией", - отметил главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов.

4 мая тюменцы сойдутся с "Норильским никелем" в 19 часов.

Четвертьфинальные пары плей-офф суперлиги: "Газпром-Югра" (Югорск) – "Новая генерация" (Сыктывкар), КПРФ (Москва) – "Сибиряк" (Новосибирск), "Синара" (Екатеринбург) – "Динамо-Самара".