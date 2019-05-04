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Третья полоса переправы через Обь закрыта до следующего сезона

Общество, 13:51 04 мая 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Третья полоса по ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрыта 3 мая до следующего сезона, сообщает ИА "Север-пресс".

В настоящее на переправе разрешено движение всех видов транспортных средств общей массой до 20 тонн по двум полосам. Закрыть переправу полностью планируется к 10 мая.

От необдуманных поездок по зимним дорогам Ямала водителей предостерег губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Обращаюсь к водителям. Не выезжайте на закрытые зимники — это опасно. Соблюдайте разрешения по тоннажу на переправе между столицей региона и городом Семи лиственниц. Не рискуйте собой и своими пассажирами", — отметил губернатор.

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# Лабытнанги , ледовая переправа , река Обь , Салехард

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