Третья полоса переправы через Обь закрыта до следующего сезона

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Третья полоса по ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрыта 3 мая до следующего сезона, сообщает ИА "Север-пресс".

В настоящее на переправе разрешено движение всех видов транспортных средств общей массой до 20 тонн по двум полосам. Закрыть переправу полностью планируется к 10 мая.

От необдуманных поездок по зимним дорогам Ямала водителей предостерег губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Обращаюсь к водителям. Не выезжайте на закрытые зимники — это опасно. Соблюдайте разрешения по тоннажу на переправе между столицей региона и городом Семи лиственниц. Не рискуйте собой и своими пассажирами", — отметил губернатор.