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Грузовой корабль "Прогресс" полетит к МКС по "медленной" схеме

Общество, 17:46 04 мая 2019

КЦ "Южный" | Фото: КЦ "Южный"

Космический корабль "Прогресс МС-12" с грузами для экипажа МКС будет добираться до станции двое суток, а не три часа, как предыдущий "Прогресс" в апреле, сообщает РИА Новости.

В настоящее время российские пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс" летают к МКС по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой схеме.

Два корабля "Прогресс" в июле 2018 года и в апреле 2019 года добрались до станции по сверхбыстрой трехчасовой схеме.

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