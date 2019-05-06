Житель Челябинской области зарезал четверых взрослых и ребенка

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемый в совершении массового убийства задержан в Челябинской области, сообщает региональное управление СКР.

Тела двух женщин, двух мужчин и 4-летнего мальчика с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая в одном из частных домов г. Нязепетровска.

Благодаря комплексу следственных действий и оперативных мероприятий, неотложно проведенных следователями СК и сотрудниками полиции, установлен и задержан местный житель, чья причастность к убийству проверяется.

Проведение всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления и фиксации доказательств, продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения.