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Житель Челябинской области зарезал четверых взрослых и ребенка

Происшествия, 11:30 06 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемый в совершении массового убийства задержан в Челябинской области, сообщает региональное управление СКР.

Тела двух женщин, двух мужчин и 4-летнего мальчика с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая в одном из частных домов г. Нязепетровска.

Благодаря комплексу следственных действий и оперативных мероприятий, неотложно проведенных следователями СК и сотрудниками полиции, установлен и задержан местный житель, чья причастность к убийству проверяется.

Проведение всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления и фиксации доказательств, продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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# следственный комитет , убийство , Челябинская область

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