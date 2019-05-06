В Тюменской области произошло более четырехсот пожаров

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

440 пожаров произошло в Тюменской области с 29 апреля по 5 мая. В них травмированы два человека, 26 спасено, сообщает региональное МЧС.

В 394 случаях причинами пожаров стало загорание сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 26 раз. Оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует во избежание загорания имущества содержать в чистоте территорию жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее четырех метров существенно снижает этот риск.

Мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.