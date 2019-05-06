Тюменец украл из подъезда велосипед
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Молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В дежурную часть обратилась 21-летняя девушка, у которой с лестничной площадки украли велосипед. Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Тюмени. Он сломал страховочный трос и похитил велосипед. Покатавшись по городу, тюменец сдал велосипед в комиссионный магазин.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.