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Тюменец украл из подъезда велосипед

Происшествия, 17:45 06 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 21-летняя девушка, у которой с лестничной площадки украли велосипед. Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Тюмени. Он сломал страховочный трос и похитил велосипед. Покатавшись по городу, тюменец сдал велосипед в комиссионный магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# велосипед , кража

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