Тоболяк угнал у родственника автомобиль

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД на посту весового контроля обратили внимание на автомобиль, двигавшийся с выключенными габаритами. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД задержали 42-летнего пьяного тоболяка без водительского удостоверения.

Угнанный автомобиль принадлежал родственнику фигуранта. Ранее судимый тоболяк знал, где хозяин машины хранит запасные ключи от машины. Воспользовавшись тем, что потерпевший спит, злоумышленник взял их и отправился из п. Сибиряк в город.

Задержанный полностью признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.