VIP-заезд для велолюбителей пройдет 9 Мая
VIP-заезд для велолюбителей пройдет в рамках городской велогонки-критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте в Тюмени 9 Мая, сообщают организаторы.
VIP-заезд для любителей велосипедного спорта на дистанцию три круга состоится перед основной велогонкой. По предварительной заявке участникам будут выданы велосипеды.
Ожидается участие велосипедистов из Тюмени и Тюменской области, а также Курганской и Свердловской областей.
Программа мероприятия: в 13 часов на мемориале "Вечный огонь" у музея Городская Дума (ул. Ленина,2) начнется торжественная церемония открытия соревнований.
В 13 часов 30 минут - старт гонки-критериум (ул. Луначарского, 2, возле здания ТИУ). В 16 часов – торжественное награждение призеров и победителей.
Заявки на участие в соревнованиях отправлять на почту: tumsdushor4@mail.ru, информацию уточнять по телефону 21-51-61.