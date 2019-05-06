VIP-заезд для велолюбителей пройдет 9 Мая

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

VIP-заезд для велолюбителей пройдет в рамках городской велогонки-критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте в Тюмени 9 Мая, сообщают организаторы.

VIP-заезд для любителей велосипедного спорта на дистанцию три круга состоится перед основной велогонкой. По предварительной заявке участникам будут выданы велосипеды.

Ожидается участие велосипедистов из Тюмени и Тюменской области, а также Курганской и Свердловской областей.

Программа мероприятия: в 13 часов на мемориале "Вечный огонь" у музея Городская Дума (ул. Ленина,2) начнется торжественная церемония открытия соревнований.

В 13 часов 30 минут - старт гонки-критериум (ул. Луначарского, 2, возле здания ТИУ). В 16 часов – торжественное награждение призеров и победителей.

Заявки на участие в соревнованиях отправлять на почту: tumsdushor4@mail.ru, информацию уточнять по телефону 21-51-61.