  • 6 мая 20196.05.2019понедельник
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер восточный

VIP-заезд для велолюбителей пройдет 9 Мая

Спорт, 18:05 06 мая 2019

департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

VIP-заезд для велолюбителей пройдет в рамках городской велогонки-критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте в Тюмени 9 Мая, сообщают организаторы.

VIP-заезд для любителей велосипедного спорта на дистанцию три круга состоится перед основной велогонкой. По предварительной заявке участникам будут выданы велосипеды.

Ожидается участие велосипедистов из Тюмени и Тюменской области, а также Курганской и Свердловской областей.

Программа мероприятия: в 13 часов на мемориале "Вечный огонь" у музея Городская Дума (ул. Ленина,2) начнется торжественная церемония открытия соревнований.

В 13 часов 30 минут - старт гонки-критериум (ул. Луначарского, 2, возле здания ТИУ). В 16 часов – торжественное награждение призеров и победителей.

Заявки на участие в соревнованиях отправлять на почту: tumsdushor4@mail.ru, информацию уточнять по телефону 21-51-61.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# VIP-заезд , велосипедный спорт , День Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 06.05.2019VIP-заезд для велолюбителей пройдет 9 Мая
16:16 06.05.2019Тюменцы отличились на фестивале ГТО в Сочи
12:36 06.05.2019ХК "Рубин" подписал контракт с нападающим Андреем Безносовым
09:17 06.05.2019Биатлонисты Логинов, Гараничев, Сливко проведут первый сбор в Алтайском крае