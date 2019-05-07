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Пьяный сургутянин бросил ели в Вечный огонь

Происшествия, 15:20 07 мая 2019

УМВД по ХМАО-Югре | Фото: УМВД по ХМАО-Югре

37-летний житель Сургута осквернил захоронение "Мемориал Славы", посвященный "Борцам за советскую власть" и "Сургутянам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны", сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Пьяный мужчина вырвал ели и бросил их в Вечный огонь. Нарушителя на месте преступления задержали полицейские. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Злоумышленник помещен в ИВС.

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# Вечный огонь , мемориал Славы , Сургут , УМВД по ХМАО-Югре

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