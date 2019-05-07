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Северянин поверил мошеннику и лишился более миллиона рублей

Происшествия, 13:08 07 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн рублей лишился житель Ханты-Мансийска, поверивший мошеннику. В Интернете мужчина нашел информацию финансовой компании, обещавшей солидные проценты на выгодных условиях по вкладам, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Вскоре северянину позвонил неизвестный, который запросил номера банковских карт потерпевшего. Кроме этого, злоумышленник настоял на необходимости установки программы удаленного доступа и потребовал копию паспорта. После этого со счетов заявителя были списаны около 1 млн 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские проводят проверку и устанавливают причастных к совершению данного преступления.

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# мошеничество , уголовное дело , Ханты-Мансийск

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