Студенческий проект "CACTUS" получил грант

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "CACTUS", разработанный студентами ШПИ, стал лучшим в направлении "ИнфоТех" на 48-часовом марафоне Makerthon. Разработчики поучили грант 100 тыс. рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Проект состоит из игрового мобильного приложения и устройства контроля состояния растения. Интерактивная составляющая подразумевает ежедневный диалог с растением, а также задания по его уходу.

"Мы считаем, что систему CACTUS возможно реализовать к сентябрю этого года, – сообщил один из авторов проекта, студент Школы перспективных исследований ТюмГУ Илья Чирков. – Своей целевой аудиторией мы считаем прежде всего родителей, которые хотят привить детям чувство ответственности. Кроме того, разработка будет интересна миллениалам – людям, родившимся после 1981 года и глубоко вовлеченным в цифровые технологии. Представители этого поколения часто приравнивают растения к домашним животным с точки зрения требуемого внимания и заботы, им важен эмоциональный контакт".

На данный момент готово мобильное приложение и возможные варианты по его развитию и улучшению, сервер, который собирает данные с устройства и передает их на приложение, а также база данных, которая уже сейчас может держать несколько устройств и пользователей.

Разработчики планируют добавить еще несколько датчиков, которые позволят не только собирать больше информации, но и делать более вариативные задания. Например, растение может попросить поставить его в тень, потому что ему стало жарко. Все это обеспечивается благодаря тому, что внутри устройства находится Wi-Fi-модуль, который позволяет связываться с телефоном владельца по Интернету. Таким образом, о состоянии растения его хозяин будет знать, даже если он находится вне дома.

"Наше решение предполагает, что даже кактус, не требующей частой поливки, будет писать вам каждый день, – говорит Илья Чирков. – Это позволит постоянно держать связь с ним, а ваша эмоциональная привязанность к растению будет только расти".