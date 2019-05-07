На ямальских переправах дежурят спасатели

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Дежурство в районе паромно-ледовой переправы через Обь организовали сотрудники окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. В местах несанкционированных переправ транспортных средств и выхода людей на лед несут службу в круглосуточном режиме спасатели Ямалспаса, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Чтобы предупредить несчастные случаи, в период ледохода органам местного самоуправления рекомендовано установить запреты на выход граждан, а также выезд транспортных средств на лед.

Представители муниципальных управлений по делам ГО и ЧС проводят разъяснительную работу по соблюдению правил поведения на льду, размещают предупреждающие и запрещающие знаки, проводят рейды и патрулирование на реках.

Несоблюдение запрета на выход граждан и выезд транспортных средств на лед в период ледохода является административным нарушением. В 2018 году зафиксировано более 40 административных правонарушений в период ледохода, по ним вынесены семь предупреждений и штрафы на общую сумму 57 тыс. рублей.