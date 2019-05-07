Большая легкоатлетическая эстафета пройдет в Ишиме ко Дню Победы

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74 годовщине Великой Победы, пройдет в Ишиме 7 мая в 18 часов.

В мероприятии примут участие команды всех школ города, Ишимского пединститута, многопрофильного техникума, коллективов МВД, МЧС, военной части-90163, людей с ограниченными возможностями.

"В забегах примут участие около 300 ишимских спортсменов. Эстафета традиционная, проходит более 30 лет. Нынешняя будет состоять из 14 этапов, ее протяженность составит более трех километров. Старт соревнований – у стадиона "Центральный", далее маршрут следует по улице Карла Маркса до Привокзальной площади, в обратном направлении – до улицы Ленина с финишем у стадиона", - рассказал заместитель директора департамента по социальным вопросам по спорту и молодежной политики администрации Ишима Андрей Криушин.

В 18 часов на стадионе "Центральный" состоится торжественное открытие эстафеты, где спортсменов приветствуют председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, заместитель главы города Борис Долженко, тренер по здоровьесберегающим технологиям Виктор Шишенко, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Из-за проведения эстафеты с 17 часов 30 минут до 19 часов движение автотранспорта по ул. Карла Маркса временно приостановят.

Инна Кондрашкина