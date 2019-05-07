Десять студентов региона получат грант в шестьдесят тысяч рублей

| Фото: https://студсовет72.рф | Фото: https://студсовет72.рф

10 студентов получат грант в размере 60 тыс. рублей каждый, еще 50 студентов получат возможность трудоустроиться в ведущие компании и предприятия региона по итогам конкурса управленцев "Лидеры 72", сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Заявки на участие в конкурсе поступили от 900 студентов. 5 мая завершилась регистрация, а 7 мая началось онлайн-тестирование среди участников проекта.

В результате 200 лучших участников пройдут в финал конкурса, который пройдет на базе детского лагеря "Ребячья республика" 20 и 21 мая. Финалистов ждут мастер-классы по развитию личностных и профессиональных компетенций, деловая игра и кейс-турнир.

10 студентов-победителей получат по 60 тыс. рублей, по 10 тыс. в течение полугода. Плюс 50 студентов получат право стажироваться в крупных предприятиях региона.

Подробную информацию о проекте и все новости о нем можно найти на сайте и в официальной группе конкурса во "ВКонтакте".